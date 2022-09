Lähipäevil vihmahood jätkuvad

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Mõnes kohas sajab vihma. Puhub idakaare, pärast keskööd lõunakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 1-7, rannikul kuni 11 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega enamasti sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 0-5, rannikul kuni 11 kraadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, suurem on võimalus Lõuna-Eestis. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, saartel pärastlõunal puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi.