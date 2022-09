Lähipäevil ulatuvad õhusooja maksimumid napilt 15 kraadini

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi, rannikul on kuni 9 kraadi sooja. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, ennelõunal on mitmel pool udu. Kohati tibutab vihma. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1-7 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Tuul pöördub põhja ja loodesse ning puhub 1-6, Ida-Eestis tugevneb 10, Virumaa rannikul puhanguti 13 m/s. Saartel puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +7 kraadi, rannikul on kohati kuni 10 kraadi sooja. Päeval ida poolt alates pilvisus tiheneb ja kohati sajab vähest vihma, pärastlõunal jõuab Kirde-Eestisse tihedam vihmasadu. Puhub peamiselt põhja- ja loodetuul 1-6, Ida-Eestis kuni 10, Virumaa rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.