Reedel tuleb kuni 15 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad üle Eesti edelast kirdesse, kohati on äikest. Siin-seal tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, Liivi lahe piirkonnas 15 m/s. Sooja on 7-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ning võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 9-11kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub edela- ja lõunatuul 4-9, Liivi lahe piirkonnas puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub tuul Hiiu- ja Saaremaal läände ja loodesse. Sooja on 11-15 kraadi.