Esmaspäeval võib paiguti vihma sadada

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub põhjakaaretuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 0 kuni +6, maapinnal kohati kuni -2 kraadi, rannikul tuleb kuni 11 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 6-8 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, suurem on võimalus Ida-Eestis. Puhub põhjakaaretuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 9-14 kraadi.