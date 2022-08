Suvelõpu kuumarekord purunes teist päeva järjest

Sooja ilma on veel oodata ka esmaspäeval, kuid mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, saartel ja põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 m/s. Sooja on 19-25, Lõuna-Eestis kuni 28 kraadi.