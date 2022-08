Reedel on ilm peamiselt päikseline

Öösel on Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, Ida-Eestis on pilvisem. Kohati on udu ja sajab uduvihma. Puhub idakaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kuni 20 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 3-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on hea, kohati on udu. Sooja on 15-18 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, pärastlõunal pilvisus hõreneb. Kohati sajab veidi vihma. Puhub idakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.