Lähipäevadel kerkivad õhutemperatuurid jätkuvalt 30 kraadi ligi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23-28 kraadi, Loode-Eestis 19-22 kraadi.

Kolmapäeva öösel on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Ida-Eestis on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 m/s. Sooja on 14-20 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Sadu on kohati tugev. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 25-30, saartel ja mandri loodeosas 19-24 kraadi.