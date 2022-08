Ilmaprognoos: suvekuumust jagub ka järgmisesse nädalasse

Reede öösel on selge või õhukese pilvevinega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 1-7 m/s. Sooja on 18-23 kraadi. Päeval on enamasti päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub kagu- ja idatuul 5-10 m/s. Sooja on 28-33, tuulele avatud rannikul kuni 25 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 5-10, hommikul saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 17-23 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal läheb Lõuna-Eestist alates pilvisemaks ja kohati võib äikesevihma sadada. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 26-30, meremõjuga rannikul kuni 24 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja läänerannikul sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub kagutuul 5-10 m/s, hommikul pöördub lõunakaarde. Sooja on 17-22 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunakaare, saartel läänekaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 22-27, saartel ja läänerannikul kohati 18-20 kraadi.

Esmaspäeval liigub madalrõhulohk ühe sajuhoogude ja äikesega üle Eesti ja õhumass vahetub jahedama vastu ning päevasoe jääb veidi alla 25 kraadi.