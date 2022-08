Homme tuleb kuni 32 kraadi sooja

Lääne- ja Põhja-Eestis on öösel vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma, ühtlasi on äikest. Mujal on vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1–6 m/s. Sooja on 14–19, rannikul kuni 22 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 1–6 m/s ning laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus hea. Sooja on 20–22 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma, võimalik on äike. Tuul on muutliku suunaga 1–7 m/s. Sooja on 28–32, meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.