INTERAKTIIVNE ÄIKESEKAART ⟩ Vaata reaalajas, kuidas äikesetorm Eesti kohale liigub

Eestis on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, võimalik on ka rahe, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, õhtul on tuul Lääne-Eestis muutlik ja nõrk, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 27-32 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 23 kraadi.