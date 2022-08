Suur suvekuumus jätkub: uuel nädalal tuleb üle 30 kraadi sooja

Neljapäeval jääb Eesti kõrgrõhkkonna servas kuivaks ja taevas on vaid õhukesi kõrgeid pilvi. Samal ajal laieneb üle Skandinaavia ja Soome madalrõhkkonna serv ning tõstab edela- ja läänetuule päevaks puhanguti 12, rannikul kuni 14 m/s. Aga madalrõhkkonna äärmist lõunaserva mööda kandub sooja juurde. Öösel on sooja 7-12 kraadi, rannikul üle 15 kraadi, päevasoe kerkib 23-26 kraadini, rannikul jääb 20 kraadi ümbrusse.

Reedel saab kõrgrõhuala taas ülekaalu ja rahustab tuule. On vaid õhukest kõrget pilvevinet. Ilm on kuiv ja palav. Päevasoe kerkib 24-28 kraadini, tuulele avatud rannikul tuleb veidi üle 20 kraadi, öine miinimum jääb 10 kraadi lähedale.

Nädalavahetus tuleb nõrgeneva kõrgrõhuvööndi all sajuta ja rahulik. Laialdaselt on taevas selge. Öised miinimumid langevad 10 kraadi lähedale. Päevad on südasuviselt palavad, maksimumid tõusevad 25-29 kraadini.