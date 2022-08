Teisipäeval tuleb kuni 23 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool tekib udu ja võib uduvihma tibutada. Puhub põhjakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-6 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Kohati võib sadada hoovihma. Nähtavus on enamasti hea, paiguti tekib udu. Sooja on 11-13 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-6 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Kohati võib sadada hoovihma. Nähtavus on enamasti hea, hommikul on paiguti udu. Sooja on 19-21 kraadi.