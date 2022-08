Reedel tuleb kuni 29 kraadi sooja, kuid nädalavahetusel läheb taas jahedamaks

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 14-20, Kagu-Eestis kohati 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 17-19 kraadi.

Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtu poole saartel pilvisus tiheneb ja kohati võib sadada hoovihma, ühtlasi on äikese võimalus. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10, Lääne-Eesti rannikualadel puhanguti 13 m/s. Sooja on 25-29, tuulele avatud rannikul kuni 23 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-8 m/s ja laine kõrgus on 0,4-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 24-26 kraadi.

Ilm läheb lähipäevil jahedamaks

Laupäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartelt levib vihmasadu läänerannikule ja liigub hommikul edasi sisemaa suunas, ühtlasi võib olla äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, pärast keskööd pöördub saartel tuul edelasse. Sooja on 16-21 kraadi. Päeval on saartel ja läänerannikul pilvi vähe ja ilm on sajuta. Mandri sisealadel on hommikupoolikul muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm, püsib äikeseoht. Pärastlõunal taandub sadu Kesk- ja Ida-Eesti kohale ning õhtul Peipsi taha ning selle järel taevas selgineb. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal edelasse ja läände, puhudes 5-10, puhanguid kuni 15 m/s. Sooja on 18-23, Eesti idaosas ennelõunal kuni 26 kraadi.

Pühapäeva öösel on mandril laialdaselt selge ja sajuta ilm. Saartel on kohati pilverünki, millest lühiajaline hoog vihma võib tulla. Puhub läänekaare tuul 5-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19-22 kraadi.