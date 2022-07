Neljapäev tuleb mõõdukalt soe ja vihmahoogudega

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Loode-Eestist kagu-ida suunas. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Hommikul sajab hoovihma ning nähtavus heast mõõdukani. Sooja on 9-12 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul loodetuul puhanguti kuni 13 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 17-20 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 17-19 kraadi.