Kolmapäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on äikest, kesköö paiku lääne pool sadu hõreneb. Puhub edelatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 4-8, puhanguti 13 m/s, hommikul tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 13 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17-21 kraadi.