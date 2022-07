Kõigile midagi: lähipäevil tuleb soe ja hoovihmadega suveilm

Ööl vastu teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-8 saartel tugevneb kagutuul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 13-18 kraadi. Teisipäeval on ennelõunal on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu ning äike, mis laienevad mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuuledelasse ning sooja on 20-26 kraadu.