Lähipäevil hoovihmad jätkuvad

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast südaööd jõuavad Loode-Eestisse sajupilved, mis liiguvad kagu suunas. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 7-13, rannikul kuni 16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Vihmahood levivad loodest kagu suunas, võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 3-9, õhtupoolikul looderannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 18-22 kraadi.