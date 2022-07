Reedel tuleb vaid kuni 19 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd on üksikuid, pärast keskööd laialdasemalt sajuhooge. Kohati on äikest ja sadu võib olla intensiivne. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul öö hakul puhanguti 13 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 11-14 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul, Lääne-Eestis ka loodetuul 4-9, puhanguti 12 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 15-19 kraadi.