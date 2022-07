Lähipäevil sajab mitmel pool hoovihma

Ööl vastu reedet on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd on üksikuid, pärast keskööd laialdasemalt sajuhooge. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Õhtupoolikul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis loodetuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on sajuhooge hõredamalt. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 16-19 kraadi.