Esmaspäeval sajab hoovihma

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Mitmel pool tekib udu. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 8-13, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja sadu võib olla intensiivne. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal pöördub põhjakaarde 3-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 19-24 kraadi.