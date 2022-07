Esmaspäeval võib hoovihma tulla

Ööl vastu esmaspäeva on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega, aga enamasti kuiv ilm. Paiguti tekib udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 1-7, põhjarannikul öö hakul kuni 10 m/s, pärast keskööd vaibub. Õhutemperatuur on 9-17, meremõjuga rannikul kuni 19 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest, sajutõenäosus on suurem saartel ja Ida-Eestis. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal saartel ka edelatuul 5-11 m/s. Äikesega võib kaasneda tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 22-28 kraadi.