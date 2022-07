Kuhu kadus põhjarannikult soe merevesi? Sünoptik selgitab asja

Laupäeval pidid paljud suplejad ehmatusega tõdema, et troopilisele õhutemperatuurile vaatamata on soe merevesi Eesti põhjarannikult kuhugi kadunud. Sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul pole selles midagi üllatavat, sest tegemist on igasuvise nähtusega.