Pühapäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja

Öösel on muutlik pilvisus. Lääne- ja Kesk-Eestis sajab hoovihma ja on äikest. Lääne-Eestis puhub läänekaare tuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, Ida-Eestis on tuul lõunakaarest, vastu hommikut pöördub läänekaarde 2-7 m/s. Äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Sooja on 16-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul, hommikul pöördub läänekaarde ja puhub 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 19-21 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma, ühtlasi on äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb ja pilvkate hõreneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s, Ida-Eestis võib kaasneda äikesega tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-28 kraadi.