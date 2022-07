Lähipäevad pakuvad stabiilselt kuni 28 kraadi sooja

Pühapäeva öösel liigub kitsas pilvevöönd ühes kohatiste vihmahoogudega Lääne-Eestist ida poole, on äikesevõimalus ning selle järel taevas selgineb. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärast keskööd valdavalt läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 16-21 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm on enamasti sajuta. Ida-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub valdavalt läänetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12, pärastlõunal kuni 14 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.

Esmaspäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm, vaid üle Võrumaa võib liikuda pilverünki, millest kohati hoog vihma tuleb. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-7, põhjarannikul öö hakul puhanguti 12 m/s, pärast keskööd tuul vaibub. Sooja on 11-16, tuulele avatud rannikul ja Võrumaal kuni 19 kraadi. Päeval on laialdaselt selget taevast, aga kohati ka arenevaid pilverünki, millest kohati hoovihma sajab, suurem on võimalus saartel ja ka Võrumaal. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtul tugevneb saartel edelatuul ja puhub kuni 8 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.