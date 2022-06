ÜLESKUTSE ⟩ Püüa piksenool pildile!

Ilmateenistuse prognoosi järgi on äikest oodata ka täna. Äikese ajal on sajuhood tugevad ja nagu eilegi, võib sadada rahet. Puhub idakaare tuul 3–9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on nõrk muutliku suunaga tuul, kuid äikese ajal on tugevamaid puhanguid.