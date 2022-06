ÄIKESEKAART ⟩ Pikne liigub Põhja-Eestile lähemale

Ilmateenistuse andmeil on võimalik ka rahe. Tuul puhub kuni 10 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on puhangud tugevamad. Õhutemperatuur püsib 28 ja 32 soojakraadi vahemikus, aga meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all on sooja kuni 22 kraadi.