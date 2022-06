Nädala lõpus tuleb kuni 26 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, hommikuks sadu lakkab. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 18-24, rannikul kohati 14 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 20-25, rannikul paiguti 15 kraadi.