Homme tuleb kuni 24 kraadi sooja ja äikest

Öösel pilvkate tiheneb. Vihmahood levivad Lääne- ja Lõuna-Eestist kirde suunas, kohati on äikest. Lääne-Eestis tekib kohati udu. Puhub ida- ja kagutuul, hommikuks pöördub saartel lõunakaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 9-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 3-7, puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Pärast keskööd sajab hoovihma ja nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 12-15 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikest ja rahet. Kohati on sadu tugev. Õhtu poole Lääne-Eestis sadu harveneb, kuid mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 16-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi, Lääne-Eesti rannikul kohati 13 kraadi.