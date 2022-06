Ilmateenistus ennustab jahedat, lühiajaliste soojalainetega juunit

Kuu alguse esimesed päevad on vihmased, pärast 5. juunit läheb kuivemaks, kuid hoovihma sajab terve kuu vältel üsna sageli. Õhumass pole Eesti kohal eriti soe ja öösiti kui pilvkate hõreneb, langeb õhutemperatuur terve kuu vältel aeg-ajalt sisemaal 5-6 kraadi peale. Päevasooja tuleb juunis 16-22 kraadi, meremõjuga rannikul on kuu esimesel poolel paari pügala võrra vähem.

Lühiajalisi soojalaineid on oodata kuu keskel ja lõpus, siis tõuseb õhutemperatuur päeval 25 kraadi ümbrusesse. Tuul puhub enamuse ajast läänekaarest ja on üsna rahumeelne.

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normi piires või veidi madalam (norm on 13,5-15,9 kraadi). Sademeid on normi piires või vähem (norm on 47-88 millimeetrit).