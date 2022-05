Lähipäevil jätkub jahe ja vihmane ilm

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 3-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Esmaspäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Öö hakul puhub läänekaare tuul 2-8 m/s, pärast keskööd tuul vaibub ja on hommikul muutliku suunaga. Sooja on 2-8 kraadi, maapinna lähedal langeb temperatuur kohati 0 kraadi ümbrusse. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul pöördub idakaarde 2-7 m/s. Sooja on 13-19 kraadi.