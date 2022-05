Lähipäevil on ees ootamas jahedad ilmad

Laupäeva öö hakul on laialdaselt selge ilm. Pärast keskööd lisandub saartele pilvi ja vastu hommikut sajab kohati vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 1-6, tuulele avatud rannikul kuni 9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Õhtupoolikul lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul, õhtul saartel loodetuul 3-9 m/s. Sooja on 11-16, tuulele avatud rannikul kuni 9 kraadi.

Pühapäeva öösel on Lääne-Eestis selgem ja sajuta ilm. Ida pool on muutliku pilvisuse ja kohatiste vihmahoogudega ilm, hommikuks taevas selgineb. Tuul pöördub kõikjal loodesse 3-9, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm on sajuta. Ida pool on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 9-14 kraadi, Lõuna-Eestis võib tõusta kuni 16 kraadini.