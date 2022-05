Prognoos: vilu mai jätkub ja ilm jaheneb veelgi

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12-17, meretuulele avatud rannikul kuni 9 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edelatuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 11-16, meretuulega rannikul kuni 9 kraadi.

Pühapäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, hommikuks selgineb ja sadu lakkab. Saartest alates pöördub tuul loodesse ja puhub 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 11-16, meretuulega rannikul kuni 9 kraadi.

Esmaspäeva öö tuleb tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta. Päeval riivab Eestit loode poolt saabuv madalrõhulohk ja toob vihmahooge. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Öösel on sooja 2-7, päeval 8-13 kraadi.

Teisipäeval kandub Venemaal baseeruva madalrõhkkonna kauget lääneserva mööda Eestisse ikka jahedust ja mõnes kohas rabistab ka lühiajaliselt vihma. Puhub mõõdukas loodetuul. Öösel on sooja 2-7, päeval 9-13 kraadi.