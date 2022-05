Neljapäeval tuleb vaid kuni 14 kraadi sooja

Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvkate tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 6-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Hommikul hakkab sadama vihma ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 8-10 kraadi.