Kolmapäeval pole kohati vihmast pääsu

Öösel pilvkate tiheneb. Kesköö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 18 m/s. Sooja on 6-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 5-8, puhanguti 11 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 7-9 kraadi.

Hommikupoolikul saartel pilvkate hõreneb ja ilm on sajuta. Mandril on enamasti pilvine ja vihmahoogudega. Pärastlõunal on ka mandril lääne poolt alates enam selgimisi ning sadu taandub itta. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13-16, mandri lõunaosas kuni 18 kraadi, meretuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi.