Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 18 kraadini

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 2-8 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on vihmahooge. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 12-17, meretuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.