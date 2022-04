Järgmise nädala esimene pool toob vihma- ja lörtsihooge

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega ilm. Vaid enne keskööd ja hommikul on paiguti pilvine, aga ilm on sajuta. Puhub läänekaaretuul 2-7, põhjarannikul tugevneb hommikul edelatuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, saartel ja läänerannikul kuni +5 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 10-14, meretuulega rannikul kuni 7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib Põhja-Eestist hommikuks Lõuna-Eestisse, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja puhub läänekaarest kiirusega 3-9 m/s. Sooja on 2-6 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 5-11 kraadi.