Lähipäevade ilm soojakraadidega ei hellita

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde kiirusega 2-7 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 4-10, pärastlõunal saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 7-13, tuulepealsel rannikul 5 kraadi lähedal.

Kolmapäeva öösel hakkab Põhja-Eestist alates pilvisus hõrenema. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib veidi vihma sadada. Tuul pöördub läänekaarde kiirusega 3-9 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.