Laupäeval tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Öösel on Lääne-Eestis on selge ilm. Ida-Eestis on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjatuul 5-9, puhanguti kuni 13 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.

Päevsl on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, Soome lahe ääres pöördub pärastlõunal läänekaarde. Sooja on 3-9 kraadi.