Politsei tuletab autojuhtidele meelde: märjaks pritsitud jalakäijaga tuleb kompromiss leida

«Ilmastikuolusid me valida ei saa, kuid oludesse sobiv sõidukiirus on Sinu valida. Autojuhina proovi näha roolirattast kaugemale ja sõida nii, et ka jalakäijad võimalikult kuivalt sihtkohta jõuaks,» märkis PPA sotsiaalmeedias.

Eraldi on liiklusseaduses kirjas ka see, et juht peab vähendama kiiruse selliseks, mis võimaldaks vältida teist liiklejat kahjustavat vee, pori, kruusa või muu sellise ülespaiskamist. Selleks tasub valida sõidujoon, kus jalakäijate pritsimiseks on oht võimalikult väike.