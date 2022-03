Pühapäev toob lumesadu

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul on Ida-Eestis mitmel pool lumehooge ja tuiskab. Puhub loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 16, saartel ja rannikul 12-17 m/s. Puhanguti ulatuvad tuuleiilid 23 m/s, kuid hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 1-7 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 8-13, puhanguti 17 m/s. Öö hakul on lumehooge. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Külma on 4-6 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Õhtu poole Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja on oodata lumesadu. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal puhub läänekaaretuul 3-9 m/s, õhtul tugevneb Hiiu- ja Saaremaal lõuna- ja edelatuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.