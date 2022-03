Lähipäevil hakkab taas lörtsi ja lund sadama

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, saartel ja rannikul puhanguti 16 m/s, vastu hommikut tugevneb lääne- ja loodetuul sisemaal puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund. Puhub loodetuul 8-13, puhanguti kuni 21, saartel ja rannikul 13-18, puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 1-6 kraadi, õhtu poole ilm külmeneb.

Pühapäeva öösel on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves ning sajab lund ja tuiskab, vastu hommikut sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub loodetuul 7-13, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 1-7 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Üksikutes kohtades sajab vähest lund, õhtul levib lume- ja lörtsisadu Lääne-Eesti saartelt mandrile. Puhub läänekaare tuul 4-10, õhtul pöördub lääne poolt alates kagusse ja tugevneb Lääne-Eesti saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.