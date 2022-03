Esimesed soojad ilmad saabuvad nädala lõpus

Kolmapäeva ööseks prognoosib ilmateenistus veidi lund, kuid saartel on ilm sajuta ja hommikuks eemalduvad sajuhood ka mandrilt. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur opüsib -1 ja -3 kraadi vahemikus, Lääne-Eestis ja ida pool tuleb kuni 8 külmakraadi. Päeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Pilvi on hõredalt ja ilm on sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul. Päeval on õhutemperatuur -4 kuni +1°C.