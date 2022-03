Eeloleva nädala keskpaik toob taas päikest

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd hakkab lund sadama, saartel võib ka lörtsi tulla. Tuul pöördub lõunakaarde 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Külma on 4-9, kohati kuni 12, saartel ja läänerannikul 1-4 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s, saartel nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on 1-7 kraadi, Lääne-Eesti saartel tuleb 2-4 kraadi sooja.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 4-9, Kagu-Eestis kohati 13, saartel ja läänerannikul 1-5 kraadi. Kolmapäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm, pärastlõunal pilvisus hõreneb. Ilm on sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel ja läänerannikul tuleb kohati kuni 1 kraad sooja.