Pühapäev tuleb mõnevõrra pilvisem

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Enne südaööd puhub edela- ja lääne-, pärast keskööd lääne- ja loodetuul 3-9 m/s. Rannikul ulatuvad puhangud kuni 12, põhjarannikul kuni 15 m/s. Külma on 2-8, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi, tuulele avatud rannikul on õhutemperatuur -1 kuni +1 kraadi.