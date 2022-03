Laupäeva öösel tuleb kuni 15 kraadi külma

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2–7 m/s, hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 6–11, kohati kuni 15 kraadi, saarte rannikul kuni 1 kraad.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2–7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 9–12 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub edelasse ja puhub 2–8, õhtupoolikul tugevneb põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.