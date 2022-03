Lähipäevil on oodata väheste külmakraadidega olulise sajuta ilma

Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s, hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 5-11 ning kohati kuni 15 kraadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 2-7 m/s, õhtupoolikul tugevneb Loode-Eesti rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub kolmest külmakraadist kahe soojakraadini.

Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Pühapäeva päeval on vähene pilvisus, kuid õhtu poole pilvisus tiheneb. On olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.