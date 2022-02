Pühapäeval on oodata lund ja lörtsi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab veel kohati lund ja võib kergelt tuisata, suurem on sajutõenäosus Kagu-Eestis. Pärast keskööd on sajuta ilm. Hommikuks jõuavad Liivi lahe ümbrusse uued sajuhood, mis levivad edasi mandrile. Puhub loodetuul 6-11, puhanguti 13, rannikul öö hakul kuni 15 m/s, pärast südaööd pöördub tuul läände ja edelasse ning nõrgeneb. Külma on -1 kuni -5, meretuulele avatud rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loodetuul 6-10, öö hakul puhanguti kuni 14 m/s. Pärast südaööd tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub läände, hommikuks edelasse. Öö hakul võib veel kerget lund sadada, pärast südaööd on ilm olulise sajuta. Nähtavus on mõõdukas või hea. Külma on 2-4 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, läänerannikul kohati ka vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, rannikul ja mandri lõunatiivas puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.