Laupäev olulist ilmamuutust ei too

Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kesköö paiku jõuab saartele lörtsi- ja lumesadu, mis levib kiiresti mandrile. Paiguti on sadu tugev ja tuiskab. Tuul pöördub edelast kagusse ja puhub 5-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, saartel ja Liivi lahe ümbruses tugevneb kagutuul 10-14, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Hommikupoole ööd on oodata lumesadu ning nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.