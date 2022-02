Nädalavahetusel on ilm tuuline

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks pöördub edelasse ja tugevneb saartel ja rannikul. Õhutemperatuur on -2..-8, saarte rannikul kohati kuni +1°C.

Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul on pilvisem ja kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.