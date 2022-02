GRAAFIK ⟩ PPA on libeduse tõttu saanud palju väljakutseid

Libeda eest hoiatas taas ka transpordiamet. Ehkki pärast eilset vihma- ja lörtsisadu on riigi põhi- ja tugimaanteed soolaniisked või soolamärjad, on kõrvalteed jäised ja väga libedad. «Libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses ja näiteks raudteeülesõitudel,» teatas amet.

Põhja-Tallinna regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas on libedusega alati suur koormus, nentis haigla. «Väga libeda päevaga on umbes 60 protsenti pöördujatest jää ja lumega seotud kukkumised, nendest omakorda luumurrud umbes 20 protsenti,» kommenteeris EMO juhataja dr Vassili Novak varem.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval vahelduva pilvisusega ilm. Temperatuur nii õhus kui teedel on hommikutundidel kergelt miinuses, päeval aga plusspoolel.

Enim õnnetusi Harjumaal

«Suurem osa õnnetustest on siiski tingitud sellest, et tegeletakse kõrvaliste tegevustega, ei hoita piisavalt pikivahet ega arvestata teeoludega ning sooritatakse möödasõite, mis on liikluses kõige ohtlikum ja riskantsem manööver. Hetkel on kõikjal Eestis teed märjad aga ka libedad, seetõttu palume liiklejatel varuda sihtkohta jõudmiseks aega,» pani Kullamäe südamele.